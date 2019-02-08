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PİYASALAR – BİST100 düşüşünü yüzde 0.21’e yavaşlattı, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Güne yüzde 0.28 düşüşle 102 bin 494 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük102 bin 279 puanı ve en yüksek 102 bin 742 puanı gördükten sonra, yüzde 0.21 düşüşle...

PİYASALAR – BİST100 düşüşünü yüzde 0.21’e yavaşlattı, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Güne yüzde 0.28 düşüşle 102 bin 494 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük102 bin 279 puanı ve en yüksek 102 bin 742 puanı gördükten sonra, yüzde 0.21 düşüşle 102 bin 573 puan düzeyinde hareket ediyor. BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.62 artışla 135 bin 61 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.62 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 18.37 düzeyine yükseldi.
Gün ortası işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.2438 lirayı ve en yüksek 5.2781 lirayı gördükten sonra 5.24 - 5.25 lira aralığında,
- euro en düşük 5.9451 lirayı ve en yüksek 5.9971 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.7902 lirayı ve en yüksek 6.8441 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

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