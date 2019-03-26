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PİYASALAR – BİST100 98 bin puanda, dolar 5.55 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Güne yüzde 0.67 artışla 99 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 98 bin 68 puanı ve en yüksek 100 bin 260 puanı gördükten sonra, yüzde 0.99 düşüşle 98 bin...

PİYASALAR – BİST100 98 bin puanda, dolar 5.55 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Güne yüzde 0.67 artışla 99 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 98 bin 68 puanı ve en yüksek 100 bin 260 puanı gördükten sonra, yüzde 0.99 düşüşle 98 bin 346 puana döndü.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 128 bin 953 puanı ve en yüksek 132 bin 333 puanı gördükten sonra, yüzde 0.76 düşüşle 129 bin 133 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.35’te sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 4.72 artışla yüzde 19.54 düzeyine yükseldi.
Gün ortası işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.4709 lira ve en yüksek 5.5936 lirayı gördükten sonra, 5.55 – 5.56 lira aralığında,
-euro en düşük 6.2003 lira ve en yüksek 6.3539 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.2399 lira ve en yüksek 7.3978 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında işlem görüyor.
 

 

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