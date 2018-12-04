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PİYASALAR – BİST100 93 bin puan düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Aralık () -  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 95 bin 530 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 1.38 düşüşle 93 bin 692 puana düştü. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.22 düşüşle 120 bin 131 puana geriledi. Tahvil...

PİYASALAR – BİST100 93 bin puan düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Aralık () -  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 95 bin 530 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 1.38 düşüşle 93 bin 692 puana düştü.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.22 düşüşle 120 bin 131 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.38 artışla yüzde 17.47’ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.75 artışla yüzde 20.24 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde; 
- dolar en düşük 5.2332 lirayı ve en yüksek 5.4022 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında, 
- euro en düşük 5.9435 lirayı ve en yüksek 6.1592 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında ve 
- sterlin en düşük 6.6734 lirayı ve en yüksek 6.9065 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında işlem görüyor. 

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