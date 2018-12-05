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PİYASALAR – BİST100 93 bin 356 puana yükseldi, dolar 5.38 lirada

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 5 Aralık () – Güne yüzde 0.89 düşüşle 93 bin 47 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerinde hafif toparlandı ve 93 bin 356 puandan işlem görüyor. BIST Bankacılık Endeksi...

PİYASALAR – BİST100 93 bin 356 puana yükseldi, dolar 5.38 lirada

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 5 Aralık () – Güne yüzde 0.89 düşüşle 93 bin 47 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerinde hafif toparlandı ve 93 bin 356 puandan işlem görüyor.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.42 düşüşle 116 bin 92 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.86 ve yüzde 20.24 düzeyinde.
Gün ortası işlemlerinde; 
- dolar en düşük 5.3379 lirayı ve en yüksek 5.4544 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında, ,
- euro en düşük 6.0571 lirayı ve en yüksek 6.1816 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve 
- sterlin en düşük 6.8039 lirayı ve en yüksek 6.9220 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.

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