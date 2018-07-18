PİYASALAR –  BIST100 92 bin puanın üzerinde kapandı, dolar 4.80, euro 5.60 lirada

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s sonrası yüksek seyreden dövizler yatay seyrederken, Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.76 yükselişle 92 bin 321 puandan kapandı.

Küresel yatırımcılar tarafından yakından izlenen ABD uyruklu papaz davasındaki kararla dövizler tekrar yükseldi; dolar 4.80, euro 5.60 ve sterlin 6.27 liraya döndü.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.

İşsizlikte tek haneye tekrar inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın dün Kongre’de yaptığı sunum sonrasında geri çekilen dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Fed Başkanı Powell’in bugün de Temsilciler Meclisi’ndeki sunumu sürerken, güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) günlük 0.76 artışla 92 bin 321 puandan kapandı. Endeks gün içinde 92 bin 455’e kadar çıktı.

Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıkmıştı.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7674 ve en yüksek 4.8467 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.04 yükselişle 4.80-4.81 lira aralığında,

- en düşük 5.5486 ve en yüksek 5.6257 lirayı gören euro günlük yüzde 0.11 düşüşle 5.60- 5.61 lira aralığında,

- en düşük 6.2257 ve en yüksek 6.3122 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.41 düşüşle 6.27-6.328 lira aralığında işlem görüyor.