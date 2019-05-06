PİYASALAR – BİST100 1.41 düştü, dolar 6.01 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – Haftaya yüzde 0.98 düşüşle 93 bin 26 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 91 bin 541 puanı ve en yüksek 93 bin 33 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 1.41 düşüşle 92 bin 621 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 117 bin 59 puanı ve en yüksek 119 bin 272 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 kayıpla 119 bin 137 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.85 artışla yüzde 19.79’a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 24.06 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9769 lira ve en yüksek 6.0399 lirayı gördükten sonra, 6.01 - 6.02 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6852 lira ve en yüksek 6.7680 lirayı gördükten sonra, 6.72 – 6.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8499 lira ve en yüksek 7.9212 lirayı gördükten sonra 7.87 – 7.88 lira aralığında işlem görüyor.