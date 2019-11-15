PİYASALAR - BIST100 105 bin puanı aştı, dolar 5.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 0.67 artışla 104 bin 474 puanda başladığı haftanın son işlem gününü, en düşük 104 bin 408 puanı ve en yüksek105 bin 517 puanı gördükten sonra, yüzde 1.54 artışla 105 bin 379 puanda tamamladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Perşembe günü spot kapanış yüzde 12.51, valörde son işlem yüzde 12.47 seviyesinde gerçekleştikten sonra, Cuma günü spot kapanış yüzde 12.41 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise Perşembe günü spot kapanış yüzde 12.15, valörde son işlem yüzde 12.18 düzeyinde gerçekleştikten sonra, Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.12 düzeyindeydi.

Kapanışa yakın işlemlerde,

- dolar en düşük 5.7394 lira ve en yüksek 5.7708 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3615 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3999 lira ve en yüksek 7.4317 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.69'dan yüzde 12.18'e geriledi.

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.18 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 10.46, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.76 ve yüzde 9.16 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketinde, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.88 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 13.56'ya geriledi. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15.86 ve yüzde 13.83 olarak gerçekleşti.

Ankette, 2019 yıl sonu döviz kuru (dolar) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.05 lirayken, bu anket döneminde 5.91 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.41 lira ve 6.32 lira olarak gerçekleşti.