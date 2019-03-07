PİYASALAR – BİST100 103 bin puan düzeyinde, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () – Güne yüzde 0.39 artışla 103 bin 853 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 155 ve en yüksek 130 bin 914 puanı gördükten sonra, yüzde 0.23 artışla 103 bin 686 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşüşk 155 bin 357 puanı ve en yüksek 137 bin 413 puanı gördükten sonra yüzde 0.1 düşüşle 136 bin 916 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 15.52 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.91 artışla yüzde 18.85 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4258 lira ve en yüksek 5.4563 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1352 lira ve en yüksek 6.1821 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.17 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1511 lira ve en yüksek 7.1956 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Avrupa Merkez sürpriz yapar mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“TCMB, dün politika faizinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi. Karar notunda daha önce dış talebin gücünü koruduğunu belirtirken, şimdi ‘nispeten gücünü koruduğu’ söylemini kullanmış. Yani AB’deki yavaşlamadan ötürü ihracatın artış hızı yavaşlamasını bu şekilde ifade etmiş. Bilindiği gibi ihracat 2018’de yüzde 7.0 artmış ama 2019 Ocak’ta yüzde 5.9 artarken Şubat'ta yüzde 3.7 artmıştı.

“Merkez Bankası kararı sonrasında lira değer kazanarak dolar karşısında 5.36’ya kadar gerilese de kısa sürede 5.44’e kadar süren yükseliş geldi. Böylece dün Arjantin Pesosunun yüzde 1.2’lik hareketle yeniden 40 seviyesinin üzerine çıkması ile beraber iki değer kaybeden paradan biri oldu. Tabi G. Afrika rand’ının da yüzde 0.7 değer kaybını da göz önüne alırsak aslında liranın diğer ülkelerle paralel hareketinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Zira dün dolar endeksi de yüzde 0.15 değer kazandı. Oysa ABD’de özel sektör istihdamı Şubat'ta 190 bin beklentinin altında 183 bin arttı haberi gelişmekte olan ülkelere yarayabilirdi. Yine de asıl veri günü Cuma! ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ise 181 bin artması bekleniyor.

“Ancak asıl dün gelen ticaret verileri ABD’nin nasıl saçma bir duruma düştüğünü gösteriyor. 2018 başında Çin’le ticaret savaşını başlatan ve ek 30 milyar dolarlık vergi koyan Trump’ın hamlelerine rağmen Çin ABD’den daha az mal almaya ve daha çok mal satmaya başladı. Pardon, tersi olması lazım değil miydi? 2017 Aralık ayında 30.8 milyar dolar olan ticaret açığı 2018 Aralık’ta 36.8 milyar dolara yükseldi. Çin’in ABD’den 13.6 milyarlık ürün alırken 9.2 milyara düşmüş. Gerçekten de ticaret anlaşmasına Çin çok hevesli. İyi dalga geçiyorlar çünkü. Çin 2018’de 2.5 trilyon dolar ihracata 2.1 trilyon dolar ithalat yaparken o fazlayı da ABD’den almış. Yani ABD hariç dış ticareti dengeli. ABD ise 2018’de 2.5 trilyon dolar ihracata karşın 3.1 trilyon dolar ithalat yapmış. Açık 621 milyar dolar çıkarken Çin’le açık 420 milyar dolar yükselmiş.

“IMF ve Dünya Bankasından sonra önemli bir kurum olan OECD, yavaşlama konusunda diğer kurumlara gecikmeli de olsa katıldı. Buna göre 2019 dünya büyüme beklentisini yüzde 3.5’den yüzde 3.3’e indirdi. Almanya için büyüme tahminini yüzde 0.7’ye kadar indirirken Türkiye için küçülme tahminini yüzde 0.4’den yüzde 1.8’e indirdi.

“Bugün Avrupa Merkez bankası toplantısı var. Bazıları yavaşlayan Avrupa için bir müdahale gelebileceğini bekliyor. Böyle bir hamle, piyasalara sürpriz olacağından dalgalanmalar görülebilir.”