PİYASALAR – BİST100 101 bin puanı aştı, dolar 5.68 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Temmuz () – Güne yüzde 0.09 düşüşle 99 bin 716 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 388 puanı ve en yüksek 101 bin 845 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.76 artışla 101 bin 576 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.23 düşüşle 143 bin 909 puanda başladığı güne, en düşük 143 bin 382 puanı ve en yüksek 148 bin 116 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.32 artışla 147 bin 590 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 düşüşle yüzde 16.74 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.33 düşüşle yüzde 17.76 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.71 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.9 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3835 lira ve en yüksek 6.4275 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0643 lira ve en yüksek 7.1385 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.