PİYASALAR - BİST100 101 bin düzeyinde, dolar 5.27 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.06 düşüşle 102 bin 71 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 255 puanı ve en yüksek 102 bin 291 puanı gördükten sonra, yüzde 0.84 düşüşle 101 bin 269 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.99 düşüşle 132 bin 808 puanda.

ABD ekonomisi için 2018 4. çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Atlanta Fed, 6 Şubat'ta yüzde 2.7 olarak açıkladığı 4. çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1.5'e düşürdü. Tüketimde büyüme için tahminni de yüzde 3.87'den 2.6'ya indirdi.

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan da, Fed'in faizleri bu yıl ve gelecek yıl getireceği seviyeye yönelik tahminlerini düşürdü.

JP Morgan'ın değerlendirmesinde Fed'den bu yıl ve gelecek yıl birer faiz artırımı beklendiğive 2019 için faizi tahminini yüzde 2.75 ve 2020 için yüzde 3.0 olarak belirtildi.

JP Morgan daha önce Fed'in bu yıl faizini yüzde 3.0'e ve gelecek yıl iki faiz artırımı daha yaparak yüzde 3.5'e yükselteceğini tahmin ediyordu.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.33 düşüşle yüzde 14.99 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.64 artışla yüzde 18.65 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2690 lirayı ve en yüksek 5.2933 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9197 lirayı ve en yüksek 5.9769 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7481 lirayı ve en yüksek 6.7785 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem görüyor.