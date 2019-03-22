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PİYASALAR – BİST100 100 binin altında, dolar 5.74’ü gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 99 bin 652 puanı ve en yüksek 103 bin 756 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.45 düşüşle...

PİYASALAR – BİST100 100 binin altında, dolar 5.74’ü gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 99 bin 652 puanı ve en yüksek 103 bin 756 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.45 düşüşle 99 bin 835 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 135 bin 271 puanı ve en yüksek 146 bin 874 puanı gördükten sonra, yüzde 6.69 düşüşle 135 bin 426 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.70 artışla yüzde 16.54 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.64 artışla yüzde 18.58 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.4572 lira ve en yüksek 5.7445 lirayı gördükten sonra, 5.70 – 5.71 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2123 lira ve en yüksek 6.4863 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.5856 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor.

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