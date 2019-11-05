PİYASALAR – BİST100 100 bin puanı aştı, dolar 5.71 lirada

Kredi derecelendirme şirketi Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesinden pozitif etkilenen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) günü 100 bin puanın üzerinde tamamladı.

Güne 0.82 artışla 99 bin 267 puandan başlayan BIST100, en düşük 99 bin 144 puanı ve en yüksek 98 bin 463 puanı gördükten sonra, haftanın ilk gününü yüzde 1.65 artışla 100 bin 87 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 138 bin 22 puanı ve en yüksek 139 bin 925 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.98 artışla 139 bin 457 puandaydı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.94 düşüşle 12.63 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 3.03 düşerek 12.16 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6839 lira ve en yüksek 5.7157 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3538 lira ve en yüksek 6.3837 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3586 lira ve en yüksek 7.3906 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirirken, BB- olan notunu teyit etti. Fitch'in Cuma gece yarısı yayımladığı değerlendirmede, "Türkiye, ekonomisine istikrar kazandırmak ve yeniden dengelenmeyi yakalamak için Temmuz ayında yapılan son değerlendirmeden bu yana mesafe kaydetmeye devam etmiş ve aşağı yönlü risklerin hafiflemesini sağlamıştır" denildi.

Fitch kredi notunun artırılmasını sağlayacak unsurları enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşmesi, dış kırılganlıkları dolarizasyonu azaltacak veya cari açığı kapatacak şekilde azaltmak olarak özetledi.

Fitch, kredi notunun düşürülmesine yol açabilecek unsurları ise ekonomiyi düşük enflasyon ve azalan dış kırılganlık patikasından çıkaracak gelişmeler, dışarıdan sermaye girişinin durmasından dolayı sanayi ve bankacılık sektöründe oluşacak baskı ve kamu borç yükünün gayrı safi yurtiçi hasılaya oranının belirgin ölçüde artması olarak sıraladı.