PİYASALAR - BİST100 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başladı. Endeks, Cuma gününü yüzde 0.57 artışla, 102 bin 175 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.2 artışla 135 bin 481 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.92 ve yüzde 18.60 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2703 lirayı ve en yüksek 5.2927 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9550 lirayı ve en yüksek 5.9922 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8038 lirayı ve en yüksek 6.8373 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.4 lira aralığında işlem görüyor.

İs Yatırım’ın “S&P açıklaması, TCMB'den likidite adımı ve yoğun yurtdışı gündem…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“S&P Cuma akşamı yayınladığı değerlendirmede görünümü durağanda tutarken kredi notunda değişikliğe gitmedi. Son dönemde piyasa parametrelerindeki iyileşmeleri not ederken, önceki raporunda saydığı riskleri aynen korudu. Ekonomide dengesizleri yok edecek yapısal çözümler ortaya konmadıkça, nitekim Mart ayındaki seçimlerden sonra bu konuda adımlar atılabileceği belirtilmiş, görüşünde bir değişikliğe gitmeyeceği anlaşılıyor. Bu arada S&P 2019 ile ilgili baz senaryosunun piyasa beklentilerinden çok farklı olmadığını belirtmekte fayda var. Piyasaların riskleri reyting kuruluşlarından çok önce fiyatladığı düşünüldüğünde kararın fiyatlar üzerinde kalıcı bir etki yapmasını beklemiyoruz.

“TCMB Cuma günü işaretini verdiği likidite adımını Cumartesi günü munzam karşılıklarda indirime giderek attı. Yapılan değişikliğin likidite etkisini 11 milyar lira olarak hesaplıyoruz. Piyasaya verilen paranın faizi değişmediği (yüzde 24) ve serbest bırakılan TL-döviz miktarı dengeli olduğu için kararın kur üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Ancak, TCMB’nin önümüzdeki dönemde likidite yönetimini yakından takip etmek gerekiyor. İlave munzam karşılık adımlarının gelmesi durumunda sıkı duruşun devamına dair endişeler artabilir ve bu durum lirayı olumsuz etkileyebilir.

”Yurtdışında ise Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları ve Fed üyelerinin yapacakları konuşmalar yurtdışı gündemin üst sırasında. Fed’in U dönüşü yaptığı toplantının tutanakları ve FED üyelerinin açıklamaları, özellikle bilanço küçülmesinin hızına yönelik vereceği işaretler açısından önem taşıyor. Bu sabah itibarı ile Asya piyasalarında yukarıda seyrediyor. TL sabahki işlemlerde diğer GOÜ para birimlerinden hafif olumsuz ayrışıyor. MSCI GOÜ endeksinin 200 günlük ortalamasının altında kapanış yaptığını belirtmekte fayda var. Türkiye endeksi henüz ortalamaların üzerinde. ABD piyasaları bugün President’s day sebebiyle kapalı olacak.”