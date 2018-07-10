PİYASALAR –  BIST 100 yüzde 3’e yakın düştü, dolar 4.70, euro 5.51 lirada

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Seçimlerin geride bırakılmış olmasının etkisiyle, yeni haftanın ilk gününü yükselişle kapatan Borsa İstanbul (BIST 100) günlük yüzde 2.95 düşüşle 96 bin 320 puana geriledi.

Haftanın ilk gününde, yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizler ise, dolar 4.70, euro 5.51 liraya çekildi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.64 ve en yüksek 4.7531 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.61 düşüşle 470-4.71 lira aralığında,

- en düşük 5.4566 ve en yüksek 5.5892 lirayı gören euro günlük yüzde 0.93 düşüşle 5.51 – 5.52 lira aralığında,

- en düşük 6.1527 ve en yüksek 6.2989 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.07 yükselişle 6.25-6.26 lira aralığında işlem görüyor.