PİYASALAR –  BIST 100 yüzde 0.58 düşüşle 94 bin 817 puandan kapandı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 17.75’te sabit tutma kararı sonrası sert yükseldikten sonra, dün gerileyen dövizler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü.

Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 3.5’e yakın yükselişle 95 bin 369 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), Perşembe günü yüzde 0.58 düşüşle 94 bin 817 puandan kapandı. Endeks gün içinde 93 bin 537 puana kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi ise günlük yüzde 1.31 yükselişle 116 bin 344 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 3.22 yükselişle 18.29’a yükseldi.

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faizlerin sabit tutulması kararı sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar çıkıp tekrar gerileyen dövizler, ECB’nin faiz kararı sonrası ise dolar 4.88, euro 5.70 ve sterlin 6.42 liranın üzerine kadar çıktı.

Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası’nın İktisadi Yönelim Anketi’ne katılan işyerlerinin yüzde 51.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.5'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.2'ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.3'e yükseldi.

DOLAR endeksi ABD ve AB’nin ticaret savaşını “şimdilik” askıya almasıyla yükselişe geçti ve yüzde 0.42 yükselişle 94.63 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.08- 94.69 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki yükselişe ve ECB’den gelen güvercin mesajlara bağlı yüzde 0.56 düşüşle 1.1663 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, hafta başında erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Kapanışa doğru geçen işlemlerde;

- en düşük 4.7723 ve en yüksek 4.8843 lirayı gören dolar günlük yüzde 1.35 yükselişle 4.83-4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.5994 ve en yüksek 5.7038 lirayı gören euro günlük yüzde 0.91 yükselişle 5.65-5.66 lira aralığında,

- en düşük 6.3004 ve en yüksek 6.4221 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 1.16 yükselişle 6.36-6.37 lira aralığında işlem görüyor.