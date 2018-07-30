Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – Haftaya yüzde 0.26 düşüşle 95 bin 340 puanda başlayan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi öğleden sonra günlük yüzde 0.57 yükselişle 96 bin 130 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.74 artışla 118 bin 70 puanda.

Ekonomik Güven Endeksi verisi sonrası dolar öğleden sonraki işlemlerde 4.90, euro 5.73 ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıktıktan sonra, dolar günlük yüzde 0.72 yükselişle 4.87 – 4.88 lira aralığında, Euro günlük yüzde 0.66 yükselişle 5.70 – 5.71 lira aralığında, sterlin de günlük yüzde 0.65 yükselişle 6.40 – 6.41 lira aralığında işlem görüyor.

Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 artarak 90.4 değerinden 92.2 değerine yükseldi.

DOLAR endeksi yüzde 0.22 düşüşle 94.45 düzeyine çekildi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.45- 94.76 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR, yüzde 0.32 yükselişle 1.1694 düzeyine yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 1.27 artışla yüzde 18.32 düzeyinde.

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Açıklanan karlar ile hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya hisse senedi piyasaları, genel olarak şirket karlarının beklentilerin altında kalması ve bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları öncesinde satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor.

"Para piyasalarında ise Yuan’ın hem ticaret savaşları hem de Çin’in uyguladığı genişlemeci para politikalarının hız kazanması sonucu gerileme hareketine devam ettiği görülmekte. Geçtiğimiz hafta genelde değer kazanan gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının bu haftaya bir miktar baskılı başladığını görmekteyiz.

“İçeride ise bu haftanın son günü açıklanacak enflasyon verisi en önemli veri niteliğini taşırken yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından izlenecek.“