PİYASALAR – BIST 100 endeksi 110 binin altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () - . Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı Nisan ayına ilişkin faiz kararı öncesinde Bors İstanbul endeksi (BIST100) günlük yüzde 0.63 düşüşle 109 bin 417 puana geriledi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faiz kararı öncesi, enflasyon gelişmelerinin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayına ilişkin faiz kararını saat 14:00'te açıklayacak.

Çetinkaya, Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda yaptığı sunumunda, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi 91.076 ile Ocak ayının başından bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra günlük yüzde 0.32 artışla 91.054 düzeyine çıktı.

İç piyasada erken işlemlerde 4.0917 liraya kadar çıkan dolar, günlük yüzde 0.22 düşüşle 4.07 - 4.08 lira aralığında hareket ederken, euro da 5.0061 liraya kadar çıktıktan sonra, günlük yüzde 0.40 düşüşle 4.97 – 4.98 aralığına çekildi.

