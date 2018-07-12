PİYASALAR – BIST 100 alıcılı açıldıktan sonra tekrar geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul, Çarşamba gününü yüzde 5.18 düşüşle 91 bin 289 puandan kapadıktan sonra Perşembe gününe alıcılı başlayıp 92 bin 446 puana kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.26 düşüşle 90 bin 136 puana kadar geriledi.

Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor; dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine kadar çıktı.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.8054 ve en yüksek 4.9777 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.86 düşüşle 4.83-4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.6143 ve en yüksek 5.8200 lirayı gören euro günlük yüzde 0.77 düşüşle 5.65 – 5.66 lira aralığında,

- en düşük 6.3559 ve en yüksek 6.5970 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.80 düşüşle 6.39-6.40 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tepki alışı bekleniyor…” başlıklı piyasa analizinde satışların sertleştiği, ticaret savaşı endişelerinin riskli varlıklara ilgiyi azalttığı ve güvenli liman olarak görülen varlıklar dışında neredeyse tüm varlık gruplarının değer kaybettiği vurgulandı.

Günlük piyasa analizinde İş Yatırım şu değerledirmeleri yaptı:

“Piyasalardaki satışlar sertleşiyor. ABD ile Çin arasındaki dış ticaret savaşının Avrupa’ya da yayılacağı ve küresel büyümeyi vuracağı korkusu ile yatırımcılar riskli varlıkları yok pahasına elden çıkartıyor.

“Emin liman olarak görülen altın, İsviçre frangı, yen ve dolar dışında neredeyse tüm varlık gurupları değer kaybediyor.

“Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları küresel satış dalgasından en çok hasar görenler arasında yer alıyor.

“MSCI Türkiye Çarşamba günü yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki en kötü performansını gösterdi. Türk lirasında ve yerel tahvillerde de açık ara en çok kaybettiren gelişmekte olan piyasa olduk.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa İstanbul’da tepki alışları bekliyoruz.

“Geçmiş verinin incelenmesi Borsa İstanbul’un dolar bazında yüzde 15’e yakın gerilediği dönemlerin ardından genelde tepki alışları geldiğini gösteriyor.

“Tepki yükselişinin ne kadar kalıcı olacağından emin değiliz. Finansman tarafının kötüleşmesine rağmen genişleyen cari açık kırılganlığımızı artırıyor.”