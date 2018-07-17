PİYASALAR – BIST 100 91 bin 629 puandan kapandı

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi, işsizlikte tek haneye tekrar inilmesi, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi ve son olarak Moody’s den bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin artacağına dair bir açıklama gelmesinin ardından dövizler yüksek seyrini sürdürüyor, Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise 91 bin puanın üzerinde kapandı.

Haftanın ilk gününde yüzde 0.17 düşüşle 89 bin 744 puandan kapanan BIST 100 bugün yüzde 2.1 artışla 91 bin 629 puandan kapandı.

Haftanın ilk gününde sert yükselen dövizler Salı günü öğleden sonraki işlemlerde güçlü düştü, dolar 5.78, euro 5.59 ve sterlin 4.30 liraya çekildi.

Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıkmıştı.

Moodys, Türk bankacılık sektöründe yüzde 2.9 olan sorunlu krediler oranının 1 yıl sonra yüzde 4’e çıkacağını ve bunun kredi notu için negatif olacağını açıkladı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıkmasıyla geçen hafta dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvelerini tazelemişti.

ABD’de geçen hafta açıklanan TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.

ABD’de enflasyonun güçlenmesi ise küresel yatırımcılarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaya kademeli olarak devam edeceği beklentisini güçlendirerek gelişen ülke paralarını baskılıyor.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7827 ve en yüksek 4.8598 lirayı gören dolar günlük yüzde 1.28 düşüşle 4.78-4.79 lira aralığına,

- en düşük 5.5918 ve en yüksek 5.6958 lirayı gören euro günlük yüzde 1.45 düşüşle 5.59 – 5.60 lira aralığına,

- en düşük 6.3054 ve en yüksek 6.4358 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 1.74 düşüşle 6.30-6.31 lira aralığına çekildi.