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PİYASALAR - ABD verileriyle dolar 4.25 liranın altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mayıs () - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 4.25 liranın altına indi. ABD'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı "çekirdek enflasyon"un...

PİYASALAR - ABD verileriyle dolar 4.25 liranın altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mayıs () - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 4.25 liranın altına indi.
ABD'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı "çekirdek enflasyon"un Nisan'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, "kademeli" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Bu gelişmeyle, dolar endeksi 93.42 düzeyinden 92.71'e kadar gerilerken, euro/dolar paretisi de 1.1915 dolara kadar yükseldi.
Doların küresel piyasalarda zayıflaması Türkiye'ye de yansıdı ve önceki gün 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar bugün erken işlemlerde 4.24 - 4.25 aralığına çekildi. Önceki gün 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, yeni güne 5.05 – 5.06 lira aralığında başladı.

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