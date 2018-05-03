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PİYASALAR – ABD verileri sonrası dolar yeni rekor düzeye çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD’de açıklanan imalat PMI verisi sonrası dolar, enflasyon verisi sonrası gördüğü 4.2310 tarihi rekoru da aşarak 4.2366 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı Enflasyon sonrası 5.0709 litayı...

PİYASALAR – ABD verileri sonrası dolar yeni rekor düzeye çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD’de açıklanan imalat PMI verisi sonrası dolar, enflasyon verisi sonrası gördüğü 4.2310 tarihi rekoru da aşarak 4.2366 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
Enflasyon sonrası 5.0709 litayı gören euro, 5.04 - 5.05 lira aralığına döndoükten sonra, ABD vedisiyle yeniden 5.06 lirayı geçti.
Euro/dolar paritesi de günlük yüzde 0.15 artışla 1.19 - 1.20 düzeyinde seyrediyor.
Dolarda önceki tarihi rekor önceki hafta çıktığı 4.1938 lira düzeyindeydi. Aynı hafta, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne 104 bin 735 puan ile yatay başladıktan sonra, yüzde 1.25 düşüşle 103 bin 419 puana kadar geriledi.

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