PİYASALAR - ABD ile yükselen Borsa'da yön yeniden aşağıda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () - Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dün yüzde 2.41'lik sert düşüşle kapanan Borsa İstanbul Endeksi, ABD borsalarındaki toparlanmanın etkisiyle güne yükselerek başladıktan sonra, yönünü yeniden aşağıya çevirdi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Merkez Bankası'nın faiz kararı ertesindeki ilk güne yüzde 0.46 artışla 107 892 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 0.51 düşüşle 106 bin 857 puana geriledi.

Dolar yeni güne 4.08 – 4.09 aralığında başladıktan sonra 4.07 – 4.08 aralığına çekilirken, euro da 4.98 liranın üzerine çıktıktan sonra 4.97 – 4.98 aralığında başladıktan sonra, 4.96 – 4.97 aralığına, euro/dolar paritesi de günlük yüzde 0.08 artışla 1.2170 değerine döndü.

Kahraman Merkez Bankası küresel dalgalara karşı…

İş Yatırım'ın, "Kahraman Merkez Bankası küresel dalgalara karşı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "ABD merkezli fırtına gelişmekte olan ülke varlıklarını vurmaya devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Güçlü dolar ve yüzde 3.0’ün üzerine çıkan 10 yıllık ABD tahvilleri gelişmekte olan para birimlerinden hisse senetlerine yayılan bir satış dalgasına dönüştü.

"Bozuk cari dengesi ve yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle kırılgan olarak görülen Türkiye varlıkları küresel dalgalarla savruluyor.

"Merkez Bankası’nın 75 baz puanlık güçlü politika tepkisi sayesinde Türk lirası ve uzun vadeli tahviller küresel dalgalardan görece daha az etkilendi.

"Buna karşın MSCI Türkiye dün yüzde 2.6 gerileme ile kaybedenler kulübünde ön sıralarda yer aldı."