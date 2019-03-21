PİYASALAR – ABD faiz kararı sonrasında dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 21 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) dün akşam sona eren politika kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ABD'de büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminlerinin düşürüldüğü ve buna bağlı olarak, politika faizinin en az bu yıl boyunca mevcut düzeyi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı belirtildi.

Powell, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "İstihdam ve enflasyonun görünümünün politikadaki bir değişiklik için çağrı yapmasından önce biraz zaman geçebilir" diyerek politika yapıcıların faiz oranlarını tekrar artırmadan önce "sabırlı" olacaklarının altını bir kez daha çizdi.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.4202 lira ve en yüksek 5.4394 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1869 lira ve en yüksek 6.2213 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1575 lira ve en yüksek 7.1998 lirayı gördükten sonra 7.19 – 7.20 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güne yatay bir açılışla başlayan BIST-100 Endeksi risk iştahındaki zayıf seyre bağlı olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. Son dönemdeki yükseliş trendinin geçtiği 104 bin 150 desteğinin de kırılmasına bağlı olarak satışların hız kazandığı izlenirken hafta başındaki açılışla birlikte oluşan boşluğun da doldurulduğu görüldü. Güne alıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste kısa vadede 104 bin 150 ve 104 bin 900 seviyesini direnç olarak izlenebilir. 104 bin 900 üzerindeki kapanışlarda konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 106 bin seviyesi tekrar test edilebilir. Yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve endeksin 103 bin seviyesi altına gerilemesi durumunda 500 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 102 bin 190 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır.“