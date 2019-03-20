PİYASALAR – ABD faiz kararı öncesinde dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 20 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz kararı açıklaması öncesinde küresel piyasalarda zayıflayan dolar, iç piyasada hafif yukarı yönlü hareket ediyor. Küresel ekonomik büyümede yavaşlama olacağına ilişkin öngörülerin giderek artmasının etkisiyle, yatırımcılar Fed'in bugün sonuçlanacak faiz kararına ve karara ilişkin açıklamada verilecek ipuçlarına odaklandı.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.4736 lira ve en yüksek 5.4810 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.8 lira aralığında,

-euro en düşük 6.2118 lira ve en yüksek 6.2239 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2590 lira ve en yüksek 7.2743 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün güne hafif alıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi yurt dışı piyasalardaki olumlu görünüme bağlı olarak 106 bin seviyesini test etti. Ancak kapanışa doğru gelen kâr satışlarıyla kazançlarının önemli bir bölümünü geri veren endeks günü yüxde 0.26’lık bir yükselişle 104 bin 862 puandan tamamladı. Son bir buçuk aydır 100 bin 650 – 106 bin seviyeleri arasında oluşan konsolide bölgesi içerisinde hareket eden BIST-100 Endeksi’nde 106 bin seviyesi halen daha güçlü direnç seviyesi olarak izlenebilir. Ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının etkisiyle güne hafif satıcılı bir seyirle başlamasını beklediğimiz endekste son bir haftalık dönemde oluşan yükseliş trendinin geçtiği 104 bin 150 ile 103 bin 400 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.“