Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz () – Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutma kararı sonrası sert yükseldikten sonra gerileyen dövizler, Cuma günü ABD’nin Pastör Andrew Brunson bırakılmadığı takdirde “yaptırım” uygulamakla tehdit etmesine paralel yükseldikten sonra ABD 2. çeyrek büyüme verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından geriledi.

Erken işlemlerde 4.88 liraya kadar çıkan dolar 4.85 liraya, 5.68 liraya kadar çıkan euro 5.66 liraya, 6.39 liraya kadar çıkan sterlin 6.37 liraya geriledi.

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faizlerin sabit tutulması kararı sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar yükselmişti.

ECB’nin faiz kararı sonrası ise dolar 4.88, euro 5.70 ve sterlin 6.42 liranın üzerine kadar çıkmıştı.

Perşembe günü yüzde 0.58 düşüşle 94 bin 817 puandan kapan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) açılışa göre yüzde 0.06 yükselerek 94 bin 892 liraya yükseldi. Endeks gün içinde 95 bin 977 puana kadar yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi ise yüzde 0.24 düşüşle 116 bin 64 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yatay seyirle yüzde 18.29 düzeyinde.

DOLAR endeksi ABD büyüme verisinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4.1 gelmesiyle yüzde 0.07 düşüşle 94.71 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.64- 94.91 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.13 yükselişle 1.1659 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.8442 ve en yüksek 4.8831 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.25 düşüşle 4.84-4.85 lira aralığında,

- en düşük 5.6419 ve en yüksek 5.6848 lirayı gören euro günlük yüzde 0.22 düşüşle 5.65-5.66 lira aralığında,

- en düşük 6.3444 ve en yüksek 6.3964 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.26 düşüşle 6.37-6.38 lira aralığında işlem görüyor.