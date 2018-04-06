PİYASA – Yeni rekorlar dolarda 4.0665, euroda 4.9777 lira

(Gün ortası verileriyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan () – Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflaması ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yükselen ABD ve Asya borsalarının etkisiyle, dolar 4.0665 liraya, euro da 4.9777 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Rekorların ardından, dolar 4.05 - 4.06 ve euro 4.96 - 4.97 aralığında haraket etmeye başladı.

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;

- yüksek enflasyon,

- risk algısında görülen artış,

- cari açık,

- yabancıların pozisyon azaltması,

- jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise günlük yüzde 0.26 düşüşle 114 bin 646 puandan başladığı yeni günün öğle saatlerinde 114 bin 884 puandan devam etti.

İş Yatırım'ın " Trump sahneye çıktı inmiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Sağduyunun çılgın popülizme karşı galip geleceğine oynayan piyasalar ABD kapanışı sonrası Trump’ın sürpriz Çin hamlesiyle sarsıldı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Trump’ın 100 milyar dolarlık Çin ithalatına daha ek gümrük vergisi koymayı planladıkları açıklaması risk iştahını bozdu.

“ABD vadeli işlemleri borsaların Perşembe günkü kazancının tamamını geri verdiğini gösteriyor. Dünyadan bağımsız bir şekilde çok değer kaybeden Türk lirası ve tahvildeki satışların daha sınırlı olacağına inanıyoruz.

“ABD tarım dışı istihdam verisi (beklenti 190.000) ve özellikle ücret artışlarının hızına (beklenti yıllık yüzde 2.7) bağlı olarak piyasaların yönü belirlenecek.

“Son günlerdeki satış sonrasında Türk lirası, tahvil ve hisse senedi değerlemeleri cazip seviyelere geldi. Ancak sağduyunun gerilediği popülizmin yükseldiği bir dünyada kısa vadede risk primleri ve oynaklık yüksek kalmaya devam edecektir.”