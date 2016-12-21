Piyasa Yapıcı bankalar belirlendi

İstanbul, 21 Aralık () - Hazine Müsteşarlığı, Ocak - Aralık 2017 döneminde “Piyasa Yapıcı” olarak faaliyet gösterecek bankaları belirledi.

Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, Ocak - Aralık 2017 dönemine ilişkin olarak belirlenen kriterlerin 14 Kasım 2016 tarihinde duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ile genel esaslara ilişkin konuları düzenleyen “Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi”nin 11 ve 13‘üncü maddeleri gereğince belirlenen kriterleri karşılayan bankaların belirlendiği vurgulandı. Açıklamada alfabetik olarak Piyasa Yapıcı bankalar şöyle sıralandı: Akbank T.A.Ş. Denizbank A.Ş. Deutsche Bank A.Ş. Finansbank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. T. Halk Bankası A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.