PİYASA – Trump - Kim buluşma haberi ile dolar 3.82 lirada (3)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mart () – ABD Başkanı Doland Trump’ın çelik ve alüminyuma getireceği gümrük vergilerinin esnek olacağını söylemesi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşacağı haberinin etkisiyle ile dolar/TL 3.82 düzeyine indi.

Dolar endeksi AMB kararı ve Trump’ın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra, dolar haftanın son gününde yüzde 0.07 düşüşle 90.244 düzeyine geriledi.

Dolar, haftanın son işlem gününde yüzde 0.03 düşüşle 3.82 - 3.83 lira aralığında seyrederken, euro da yüzde 0.24 düşüşle 4.7009 lira düzeyine indi ve 4.70-4.71 bandından hareket etti.

Doların güçlenmesiyle, euro da dünkü 1.2411 dolar düzeyinden yüzde 0.15 düşüşle 1.2294 düzeyine geriledi.

BİST-100 Endeksi ise öğle saatlerinde 117.240 puana kadar çıktıktan sonra yüzde 0.04 artışla 116.495 puana yükseldi.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “Piyasalar Trump ve Draghi ile Yön Buldu…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ocak ayı Fabrika siparişleri yüzde 3.9 oranında azalış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Mart ayı Para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

"ECB, politika faiz oranını yüzde 0, mevduat faizi yüzde -40 ve marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 düzeyinde sabit bıraktı. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya göre 11 bin artış ile 231 bine yükseldi.

"ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisinin güçlü ve tabana yayılarak büyümeye devam ettiğini belirtirken enflasyon verisinin ECB hedefinden hala uzak olduğunu vurguladı.

"Mart ayı toplantısı sonrasında sözel yönlendirmede değişikliğe giden ECB’nin, 2018 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiği ve 2019 yılı enflasyon tahmini aşağı yönlü revize ettiği açıklandı.

"ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük vergisine yönelik düzenlemeyi imzaladığı açıklandı.

"ABD borsaları günü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Ocak ayı Hane Halkı Harcamaları aylık bazda yüzde 2.7 ve yıllık bazda yüzde 1.9 oranında artış gösterdi.

"Çin’de açıklanan Şubat ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda yüzde 2.9 oranında artış gösterdi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Para politikası toplantısı sonrasında politika faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediği açıklandı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TL’de yaşanan görece zayıf seyir ve dolar kanadında yaşanan değerlenme isteği sonrasında kurun fiyatlamalarda 3.8278 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.24 düşüş ile 116.567 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.35 artış ile yüzde 13.50 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.15 artış ile yüzde 12.34 düzeyinden günü tamamladı."