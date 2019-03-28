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Piyasa oyuncularına "Borsa İstanbul FX Swap Piyasası"na davet

İstanbul, 28 Mart () - Borsa İstanbul, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bankalar gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumları, "Borsa İstanbul FX Swap Piyasası"na davet etti. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı...

Piyasa oyuncularına "Borsa İstanbul FX Swap Piyasası"na davet

İstanbul, 28 Mart () - Borsa İstanbul, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bankalar gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumları, "Borsa İstanbul FX Swap Piyasası"na davet etti.
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, ve Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol imzasıyla yayımlanan davette şöyle denildi:
"Bilindiği üzere, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Borsa Istanbul Grubunun ana stratejilerinden biri Ülkemiz finansal kurumlarının bilanço risklerinin yönetilmesini mümkün kılacak pazar yerlerinin oluşturulmasıdır.
"Aynı şekilde 2009 yılı G20 Pittsburgh zirvesinden çıkan en önemli sonuçlardan birisi de tezgahüstü (OTC) türev işlemlerin organize piyasalarda merkezi takas sürecine dahil edilmesidir.
"Bu kapsamda 2018 yılı Ekim ayında faaliyete geçen ve Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış olup, hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır.
"Son günlerde yurtdışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıradışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamakta ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açmaktadır.
"Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Bu nedenle yurtdışı tezgahüstü piyasadan yurtiçi organize piyasamıza erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacağı aşikardır.
"Bu amaç ile gerek Borsa İstanbul Piyasalarına üye Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bankalar gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz.
"Borsa İstanbul Grubu olarak uluslararası standartlarda derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma
misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz."

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