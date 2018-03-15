PİYASA - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle döviz tırmanışta (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Dolar ve eurodaki tırmanış, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alması ve Çin ile ticaret açığını daraltmaya yönelik açıklamalarının yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla hız kazandı.

Piyasa açılış saatlerinde 3.88 lira sınırına çekilen dolar, işsizlik verilerinin açıklanmasından sonra yeniden yükselerek 3.8875 liraya kadar çıkarken, euro da yeni tarihi rekor düzeyini 4.8131 liraya taşıdı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise güne yüzde 0.33 artışla 117 bin 978 puandan başladı.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “Bugün, Yurtiçinde İşsizlik Oranı Verisi ve ABD İmalat Endeksleri Ön Planda…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

Almanya’da açıklanan Şubat ayı TÜFE verisi beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0.5 ve yıllık bazda 1.4 oranında artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Frankfurt’ta yaptığı açıklamalarda, enflasyonda zayıf görünümün devam ettiğine değinirken Euro’da yaşanan güçlenmenin enflasyon üzerinde baskı unsuru olarak devam edebileceğine değindi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 1.0 daralırken yıllık bazda yüzde 2.7 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Şubat ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.8 artış gösterdi. Aynı zaman aralığında ABD’de açıklanan Şubat ayı Çekirdek ÜFE verisi piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.5 artış kaydetti. ABD’de açıklanan Şubat ayı Perakende Satışlar verisi piyasa beklentisinin aksine aylık bazda yüzde 0.1 düşüş gösterdi. Aynı zaman aralığında ABD’de açıklanan Şubat ayı Çekirdek Perakende Satışlar verisi aylık bazda yüzde 0.2 artış kaydedildi. OPEC tarafından yayımlanan Şubat ayı Petrol Piyasası Raporuna göre, OPEC’in ham petrol üretimi şubat ayında bir önceki aya göre günlük 77 bin varil azalış ile 32,190 milyon varil olarak gerçekleşti. ABD borsaları dün düşüş ile günü tamamladı.

TCMB’nin 7 Mart 2018 yılında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti yayımlandı. PPK özetinde, Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna değinilirken enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor. Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiğine değiniliyor. Kurun fiyatlamalarda dün, 3.8559-3.8947 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.57 düşüş ile 117 bin 592 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.6 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.22 düşüş ile yüzde 13.72 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.56 artış ile günü yüzde 12.66 düzeyinden tamamladı.