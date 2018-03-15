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PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
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PİYASA - Euro rekor tazeledi, dolar 3.90 liranın üzerine çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.90 lira sınırını aşarak 3.9054 liraya kadar yükseldi. Kapanışa doğru 3.89 – 3.90 aralığına çekilen dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi...

PİYASA - Euro rekor tazeledi, dolar 3.90 liranın üzerine çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.90 lira sınırını aşarak 3.9054 liraya kadar yükseldi.
Kapanışa doğru 3.89 – 3.90 aralığına çekilen dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Euro da gün içinde 4.8250 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, 4.81 - 4.82 lira aralığına çekildi.
Euro/Dolar paritesi günlük yüzde 0.20 düşüşle 1.2342 düzeyine geriledi.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise yüzde 0.29 düşüşle 117 bin 252 puana indi.

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