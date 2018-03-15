PİYASA - Euro 4.82 lirayı aşarak yeni rekor düzeye çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Küresel ekonomide gelişmelerin yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla yükselen euro 4.82 lirayı aşarak yeni tarihsel rekor düzeye çıktı.
Euro 4.8226 lira ile yeni rekor düzeyine çıkarken, dolar da 3.8967 lira ile 3.90 lira sınırına dayandı.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Küresel ekonomide gelişmelerin yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla yükselen euro 4.82 lirayı aşarak yeni tarihsel rekor düzeye çıktı.