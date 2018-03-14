PİYASA – Dolar ve euro düşerken BİST-100 endeksi yükseliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla güçlenen euro 4.80 lirayı aşarak yükseldiği yeni tarihi rekor düzeyden 4.7778’e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, euro 1.24 doları da aştıktan sonra yüzde 0.15 düşüşle 1.2371 dolara kadar indi.

Dolar karşısında güçlenen euro, lira karşısında da 4.8047'ye kadar tırmanarak yeni rekor düzeyi test ettikten sonra yüzde 0.47 düşüşle 4.7776 liradan, ABD para birimi ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 3.8740 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 0.32 düşüşle 3.8613 liraya gerileyerek yeni güne 3.86 - 3.87 lira aralığında işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise, yüzde 0.49 artışla 188 bin 842 puana yükseldi.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “ABD Başkanı Trump’tan Ani Karar” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD’de açıklanan Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.2 artış gösterdi.

"Aynı zaman aralığında ABD’de açıklanan Çekirdek TÜFE verisi Şubat ayında aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 1.8 olarak gerçekleşti.

"ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden aldığını açıkladı. Trump, Dışişleri Bakanlığı görevine Mike Pompeo’nun atanacağını belirtti.

"ABD’de açıklanan Şubat ayı Cleveland Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0.2 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü ekside tamamladı.

"Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Çekirdek Makine Siparişleri Ocak ayında aylık bazda yüzde 8.2 ve yıllık bazda ise yüzde 2.9 artış gösterdi.

"Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi Şubat ayında beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 7.2 artış kaydetti. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar Şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.7 gerçekleşti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporunda, Türkiye’nin büyüme tahminini 2017 yılı için yüzde 6.9’a, 2018 yılı için yüzde 5.3’e ve 2019 yılı için yüzde 5.1’e yükselttiğini açıkladı.

"Liranın, dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülkeler para birimlerine göre dün negatif ayrışmaya devam ettiği görülürken kurun fiyatlamalarda 3.8750 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.

"BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.12 düşüş ile 118 bin 266 puandan günü tamamladı.

"Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti.

"Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.51 artış ile yüzde 13.75 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.16 düşüş ile yüzde 12.59 düzeyinden günü tamamladı."