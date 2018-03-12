PİYASA – Dolar lira karşısında değer kaybetti

İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasalarda yükselen dolar, lira karşısında yüzde 0.03 değer kaybetti.

Dolar, haftaya yüzde 0.06 düşüşle 3.8113 lira değerinden başlarken, Euro ise yüzde 0.03 artışla 4.6946 değerine yükseldi.

Euro dolar paritesi ise yüzde 0.08 artışla 1.2317 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul (BİST-100) endeksi ise geçtiğimiz hafta 116.567 seviyesinden kapanmıştı.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “Haftaya Zayıf Veri Akışı İle Başlıyoruz…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, para politikası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, mevcut para politikasının yüzde 2.0 olan enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğini açıkladı. Almanya’da açıklanan Ocak ayı ihracat verisi aylık bazda yüzde 0.5 ve ithalat verisi aynı dönemde yüzde 0.5 azalış kaydetti. Almanya’da açıklanan Ocak ayı dış ticaret fazlası 21.3 milyar euro olarak gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Ocak ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 0.1 daraldı. İngiltere’de açıklanan Ocak ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 1.6 artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Ocak ayı İmalat Üretimi verisi aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.7 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Şubat ayı Ortalama saatlik kazançlar verisi aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.6 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Şubat ayında piyasa beklentisinin üzerinde artış ile 313 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Şubat ayı İşsizlik Oranı verisi yüzde 4.1 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ocak ayı Toptan satış envanterleri aylık bazda, bir önceki aya göre yüzde 0.1 puan artış ile yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü, artıda tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, BDDK tarafından yayımlanan verilere göre, 2018 yılı Ocak ayında bankacılık sektörünün toplam karı 4,537 milyar lira olarak gerçekleştiği açıklandı. Haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan istihdam verilerinin dolar üzerine etkileri ve lirada yaşanan görece değer kazanımları ile birlikte gün içerisinde 3.8282 seviyelerini test eden kurun gün sonunda bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma günü yüzde 0.30 değer kazanımı ile 116.914 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 12.75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.22 artış ile yüzde 13.53 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.32 artış ile yüzde 12.38 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.04 artış ile 167.39 seviyesinde olduğu görülüyor.