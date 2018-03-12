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PİYASA - Cari açık sonrası dolar 3.84 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - Cari işlemler açığının yükseliş eğiliminde olduğunu gösteren veri sonrası dolar 3.84 lirayı aştı ve 3.8433 liraya kadar yükseldi. Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında,...

PİYASA - Cari açık sonrası dolar 3.84 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - Cari işlemler açığının yükseliş eğiliminde olduğunu gösteren veri sonrası dolar 3.84 lirayı aştı ve 3.8433 liraya kadar yükseldi.
Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.
QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, cari açığa rağmen BİST-100 endeksinin yükselmesini değerlendirerek, "Merkez Bankası, PPK ve enflasyon kararlarına tepki verir ancak makro değişkenlere iki sebepten tepki vermiyor. Birincisi, verilerin gecikmeli olması, ikincisi ise cari açıktaki bir aylık bozulmanın ‘keyfi yerinde’ bir piyasayı etkilemeyecek olması. Cari açık bozulması, yatırımcının risk iştahını düşürecek küresel kriz ortamlarında etki eder" dedi.
Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8433 liraya yükselirken, euro da 4.69 - 4.70 lira aralığından yüzde 0.62 artışla 4.72 lirayı aştıktan sonra yeniden 4.71-4.72 bandına döndü.
Yeni güne yüzde 0.68 artışla 117 bin 704 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de 118 bin 416 puana kadar yükseldikten sonra 118 bin puanın üzerinde tutundu.

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