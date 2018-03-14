PİYASA – BİST-100 düşerken dolar ve euro yükseliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – ABD kaynaklı ticaret savaşı endişeleri gölgesinde BİST-100 günlük yüzde 0.57 düşüşle 117 bin 593 puana geriledi.
Dolar/TL günlük yüzde 0.23 artışla 3.8824 düzeyine çıkarken, Euro/TL yüzde 0.03 artışla tarihi rekoruna yaklaşarak 4.8015 düzeyinden işlem gördü.
Euro/Dolar paritesi 1.24 doları da aştıktan sonra günlük yüzde 0.21 düşüşle 1.2364 dolara kadar geriledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – ABD kaynaklı ticaret savaşı endişeleri gölgesinde BİST-100 günlük yüzde 0.57 düşüşle 117 bin 593 puana geriledi.