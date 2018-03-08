PİYASA – AMB’nin faiz kararı sonrası euro 4.73'ün üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Avrupa Merkez Bankasının (AMB) faiz kararı öncesi TL karşısında yüzde 0.34 artışla 4.7392 seviyesinde rekor kıran euro, AMB’nin faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında yüzde 0.31 artışla 4.7338’e yükselerek 4.73-4.74 bandından işlem gördü.

Uluslar arası kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü açıklamasının ardından dolar/TL gün içinde 3.8215 seviyelerini gördükten sonra öğleden sonra yüzde 0.21 artışla 3.8095 puana geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Türkiye'nin "Ba1" olan kredi notunu "Ba2"ye düşürdü ve kredi görünümünü de "negatif"ten, "durağan"a çevirdi.

Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi küresel piyasalarda düne göre yüzde 0.07’lik bir düşüşle 89.570 seviyesine yükseldi.

Çarşamba günü kapanışta 1.2411 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.03 artışla 1.2415 düzeyine çıktı.

İşlem gününü yüzde 0.11 artışla 116.842 puandan tamamlayan BİST-100 Endeksi ise güne 0.28 artışla açıldıktan sonra yüzde 0.07 düşüşle 116,761 puana düştü.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “Moody’s’ten Beklenmedik Karar…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Merkez Bankası gerçekleştirdiği Mart ayı Para Politikası Toplantısı sonrasında yayımlanan Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmediği açıklandı.

“Dolar kanadında yaşanan dalgalanma ve Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte kurun gün içerisinde fiyatlamalarda dün, 3.7899-3.8090 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.11 yükseliş ile 116.842 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

"Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 seviyesinde gerçekleşti.

"Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.99 artış ile yüzde 13.32 ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1.16 artış ile yüzde 12.20 seviyesinde günü tamamladığı görüldü.

Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.02 artış ile 170.55 seviyesinde olduğu görülüyor."