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PİYASA – AMB kararı sonrası Euro/TL 4.75’e yaklaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () - Avrupa Merkez Bankasının (AMB) faiz kararı öncesi TL karşısında yüzde 0.34 artışla 4.7446 seviyesinde rekor kıran Euro, AMB’nin faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında...

PİYASA – AMB kararı sonrası Euro/TL 4.75’e yaklaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () - Avrupa Merkez Bankasının (AMB) faiz kararı öncesi TL karşısında yüzde 0.34 artışla 4.7446 seviyesinde rekor kıran Euro, AMB’nin faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında yüzde 0.07 artışla 4.7225’e yükselerek 4.72-4.73 bandından işlem gördü.
Uluslar arası kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdüğünü açıklamasının ardından dolar/TL gün içinde 3.8215 seviyelerini gördükten sonra öğleden sonra yüzde 0.47 artışla 3.8196 liradan işlem gördü.
Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi küresel piyasalarda düne göre yüzde 0.14’lik bir artışla 89.761 seviyesine yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.18 artışla 1.2352 düzeyine çıktı.
Güne 117.189 puandan başlayan BİST-100 Endeksi ise gün içinde 117.396 puana yükseldikten sonra günü yüzde 0.02 düşüşle 116,816 puandan kapadı. 

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