PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında dolar 3.8621 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi sonrasında Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0.15 gerileyerek 118,233’e inerken, dolar kapanışa doğru yüzde 0.48 artışla 3.8626 liradan işlem gördü.
Küresel piyasalarda yükselen dolar da 3.83 – 3.84 lira aralığında başladığı gün içinde, 3.8744 liraya kadar tırmandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, doların yönü aşağıya döndü ve ABD para birimi, 3.8621 liraya çekildi.
Euro ise 4.73 - 4.74 lira aralığında başladığı gün içinde, art arda rekorlar kırarak yüzde 0.83 artışla 4.7920 liraya çıktıktan sonra kapanışa doğru yüzde 0.75 artışla 4.7782 liraya inerken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.2371 düzeyine yükseldi.