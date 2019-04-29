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Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

DÜNYACA ünlü otomobil lastiği markası Pirelli’nin lisanslı üreticisi Prometeon’un Türkiye'deki fabrikasının direktörü olan Hakan Yalnız, Prometeon Lastik Grubu’nun dünya üretim sorumlusu oldu. Yalnız’ın Türkiye’de bıraktığı...

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet
DÜNYACA ünlü otomobil lastiği markası Pirelli’nin lisanslı üreticisi Prometeon’un Türkiye'deki fabrikasının direktörü olan Hakan Yalnız, Prometeon Lastik Grubu’nun dünya üretim sorumlusu oldu. Yalnız’ın Türkiye’de bıraktığı görevine ise grubun Çin’deki Ar-Ge merkezinin direktörlüğünü yapan Bahadır Özer getirildi.
Prometeon Lastik Grubu’nun İtalya’daki genel merkezinde görev alacak olan Hakan Yalnız, şirketin Türkiye, Mısır ve Brezilya’daki fabrikalarının üretiminden sorumlu olacak. Nisan 2019 itibarıyla Prometeon Lastik Grubu’nda ‘Chief Manifacturing Officer’ olarak rol üstlenecek olan Yalnız, bu atama ile Prometeon’un globalde üst düzey görev alan 4 yöneticisinden biri olacak. Şirket tarihinde ilk defa üst düzey görevde bir Türk görev almış oldu.
Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretim üssü Prometeon Türkiye’nin İzmit’teki üretim tesislerinde Hakan Yalnız’dan boşalan fabrika direktörlüğü görevine Bahadır Özer atandı. 1992 yılında ilk iş hayatına Pirelli’de başlayan ve o tarihten bu yana Türkiye’de ve globalde pek çok görev üstlenen Bahadır Özer lastik sektöründe önemli bir tecrübeye sahip bulunuyor.

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