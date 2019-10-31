Pire Limanı doldu, İzmir limanları için fırsat doğdu

YUNANİSTAN Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nı işleten Çin'in, limanın kapasitesinin 10 milyon TEU'ya (yirmi ayak eşdeğer birimi) çıkarılması öngörülen yeni konteyner terminali yatırım planını kabul etmedi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu gelişmenin, İzmir limanlarının 'Çin'in yeni İpekyolu' olarak bilinen Kuşak ve Yol Projesi'nde yer alması için fırsat olabileceğini söyledi.DTO İzmir Şubesi ekim ayı meclis toplantısında konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Çin'in 'Yeni İpekyolu Projesi'nin Avrupa'ya çıkış kapısı olarak seçtiği Yunanistan'ın Pire Limanı'nın doğal genişleme sınırlarına ulaştığını açıkladı. Öztürk, "Yunanistan Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi, Pire Limanı'nın yeni yolcu gemisi terminali, yeni araba terminali ve dördüncü bir konteyner terminali projesini değerlendirdi. Ancak yeni konteyner terminali yatırımına izin vermedi. Liman şehir merkezinde ve artık gidecek yer yok. 7 milyon TEU'luk bir limanın kapasitesini 10 milyon TEU'ya çıkardığınızda orada trafik sorununu çözemezsiniz. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Limanlarımızın Kuşak ve Yol Projesi'nin Deniz İpekyolu ayağında mutlaka yer alması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz. Bu konuda devletimizin çalışmaları var. Çinliler, Doğu Akdeniz'de sonrası için bir açılım yapmak zorundalar. İnşallah Çandarlı için güzel haberler söz konusu olur" dedi.Türkiye'nin Dünya Bankası'nca açıklanan 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldiğini kaydeden Yusuf Öztürk, bu gelişmenin Türkiye'yi 'Dünya Lojistik Performans Endeksi'nde de yukarı taşıdığını söyledi. Dünya devi Volkswagen'in Manisa'da yatırım kararı almasının, Ege Bölgesi'nin lojistik gücünden kaynaklandığını belirten Öztürk, "Marmara Bölgesi'nde obez büyüme söz konusu. İzmir limanlar kenti kimliğinin de burada çok önemli bir kriter olduğu ortaya çıkıyor. Limanlarımızın da çok iyi noktada olması bizim lojistik kabiliyetimizi de artırıyor" diye konuştu.