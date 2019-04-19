Pinterest hisseleri halka arzının ardından yüzde 28 yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Nisan () – ABD merkezli sosyal medya platformu Pinterest hisseleri, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arzının (IPO) ardından yüzde 28 yükseldi.

Pinterest hisseleri Perşembe günkü halka arzında 19 dolar olan açılış fiyatının üzerinde 23.75 dolardan açıldı ve 24.40 dolardan kapandı. Söz konusu halka arzla şirketin değerinin 16 milyar dolar düzeyinde olabileceği belirtildi.

Çevrimiçi bir albüm olarak kullanıcıların kıyafet, dekor ve yemek tarifleri gibi çeşitli fikirlerini saklamalarına olanak sağlayan Pinterest, kullanıcıların internet sitesine yüklediği paylaşımlar ya da “pinler”in üzerinde yer alan reklamlar yoluyla gelir elde ediyor.

Pinterest IPO’sundaki olumlu görünüm, Mayıs ayında yapılması beklenen Uber halka arzından önce gerçekleşti.