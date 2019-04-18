Pinterest halka arzda 1.4 milyar dolar fon sağladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Nisan () – ABD merkezli sosyal medya platformu Pinterest, halka arzında (IPO) toplam 1.4 milyar dolar fon topladı.

Pinterest’ten yapılan açıklamaya göre şirketin 75 milyon hissesi, hisse başına 15 ile 17 dolar arasına satışa çıkmasına rağmen 19 dolardan satıldı. A ve B sınıfı hisse sayısına göre, Pinterest’in halka arzı şirketin değerini 10.1 milyar dolar olarak ortaya koyarken, Irish Times’da yer alan haberde konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynağa göre sınırlı hisse senedi opsiyonu da dahil edildiğinde şirketin değeri 12.7 milyar dolar oldu.

ABD’de Lyft’in 2.34 milyar dolar değerindeki halka arzından sonra Pinterest’in ikinci en büyük halka arzı gerçekleştirdiği belirtilirken, Mayıs ayında yapılması beklenen Uber halka arzının 10 milyar dolar fon elde etme beklentisiyle Lyft ve Pinterest’i geride bırakacağı öngörülüyor.