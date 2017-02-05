PHILSA'ya ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü

İZMİR, () - EGE İhracatçı Birlikleri, 2016 yılında sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren şirketleri ödüllendirdi.

'İhracatın Yükselen Yıldızları 2016' ödül töreninde Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Philsa Philip Morris/Sabancı, geçen yıl yaptığı 235 milyon 611 bin 838 dolarlık ihracatla, sektöründe Ege Bölgesi’nin şampiyonu oldu. İzmir’de gerçekleştirilen ödül töreninde, Philsa Philip Morris/Sabancı Yönetim Kurulu Murahhas Azası Enrique Jimenez birincilik ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden aldı.

Törende konuşan Enrique Jimenez "Türkiye’nin ekonomik geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla yatırımlarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.