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Philedelphia Fed İmalat Endeksi Temmuz’da 25.7’ye yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () - Philedelphia ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Fed Philedelphia İmalat Sanayi İş Koşulları Endeksi Temmuz’da Haziran’daki 19.9 düzeyinden 25.7’ye yükselerek imalat sektöründeki büyümenin...

Philedelphia Fed İmalat Endeksi Temmuz’da 25.7’ye yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () - Philedelphia ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Fed Philedelphia İmalat Sanayi İş Koşulları Endeksi Temmuz’da Haziran’daki 19.9 düzeyinden 25.7’ye yükselerek imalat sektöründeki büyümenin devam ettiğine işaret etti.

Fed Philedelphia’nın Temmuz verilerine göre;

Yeni siparişler endeksi 17.9’dan 31.4’e yükseldi Sevkiyat endeksi 28.7’den 24.7’ye geriledi Yerine getirilmemiş sipariş endeksi -2.7’den 11.0’e yükseldi Sevkiyat süreleri endeksi 9.6’dan 11.0’e yükseldi Stok endeksi 10.2’den 14.4’e yükseldi Ödenen fiyatlar (maliyetler) endeki 51.8’den 62.9’a yükseldi. Satışta alınan fiyatlar endeksi 33.2’den 36.3’e yükseldi İstihdam endeksi 20.4’ten 16.8’e geriledi. Ortalama haftalık çalışma saati 24.2’den 13.7’ye geriledi.

Ankette imalat sektörünün altı aylık beklentilerine ilişkin ise endeksin Temmuz’daki 34.8 düzeyinden 29.0 düzeyine gerilecyeceği öngörüldü.

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