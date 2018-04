P&G’den tüketicilere teknoloji hizmetleri

İstanbul, 30 Nisan () - Procter and Gamble (P&G), veri analitiği üzerinden tüketici ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek, hamilelik zamanını önceden tahmin edebilen ClearBlue Dijital Ovülasyon Testi’nden, Banabak projesi için geliştirdiği özel mobil uygulamasına kadar birçok inovatif çözüme imza attı.

P&G hızlı tüketim ürünleri alanın olduğu kadar tüketici araştırmaları alanının da en büyük şirketlerinden biri olduğunu belirten P&G Datadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CDO) Guy Peri, “İlk araştırma departmanımızı 160 yıl önce kurduk. O zamandan bu yana her yıl binlerce araştırma yaparak tüketici beklenti ve taleplerini yenilikçi ürünlerimizle karşılıyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte artan veri akışlarına aynı hızda yanıt verebilmek içinse 2015 yılında veri analitiği üzerine ayrı bir departman kurduk. Veri bilimcilerden oluşan yeni yapılanmamızla iş süreçlerimizi geliştirmek ve yeni inovatif ürünler geliştirmek üzere için çalışıyoruz” dedi.

Son iki yılda veri tabanlı yenilikçi ürünler geliştirme konusunda önemli gelişmelere imza attıklarını açıklayan Peri, bu ürünler arasında ClearBlue Dijital Ovülasyon Testi’ni örnek gösterdi. Peri, kadınların hormon profillerine göre hamile kalma zamanlarını gösteren ClearBlue’nın akıllı uygulamasıyla çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdığını belirtti. “ClearBlue, standart takvim uygulamalarından farklı; çünkü standart bir algoritma üzerinden değil, her kadında farklı olan hormon verileri üzerinden bir tahminde bulunuyor. Bu nedenle takvim uygulamaları yüzde 9.0 doğrulukla tahminde bulunurken ClearBlue yüzde 99 doğrulukta bulunabiliyor” dedi.

P&G’nin en yeni inovatif uygulamalarından birinin de Olay markaları için geliştirdikleri “Skin Advisor” akıllı telefon uygulaması olduğunu belirten Peri, “Cilt yaşını hesaplayabilen bu uygulama kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ürün önerilerinde bulunabiliyor” dedi.

Teknolojinin gelişimi sayesinde hem tüketicileri daha doğru anladıklarını hem de gelecek eğilimlere yön verdiklerini kaydeden P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, tüketicilerin hayatlarını iyileştirecek çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Turnaoğlu, bu konuda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka gibi en yeni teknolojilerinden de etkin bir şekilde yararlandıklarını belirterek yakın zaman önce Vestel işbirliğiyle hayata geçirdikleri ve çamaşır makinesi üzerinden otomatik Ariel çamaşır makinesi deterjanı sipariş verilmesine imkan veren uygulamalarını örnek verdi. “Vestel ile birlikte hayata geçirdiğimiz proje IoT alanında Türkiye’de ilk, dünyada ise hali hazırda sayılı örneklerden biri. Amacımız sadece en iyi deterjanı sunmak değil, aynı zamanda deterjanı eve taşıma derdine son vermek. Uygulamanın canlı örneklerini yaz döneminde piyasada göreceksiniz” dedi.

P&G ayrıca sadece Türkiye’de gençlere özel sunduğu Banabak mobil uygulaması için Hackathon düzenlemeyi planlıyor. Turnaoğlu bu konuda da “Pazarda iyi rekabet etmek en yeni teknolojileri yakından takip etmeyi gerektiriyor. Gelişmekte olan teknolojilerin bizim inovasyon genimizi daha fazla besleyebilmesi için Hackathon’lar da düzenlemeye başladık. İlkini Türkiye’nin de aralarında olduğu 10 ülkede yaklaşık dört ay önce ses ve görüntü tanıma teknolojileri düzenledik. Şimdi ikincisini Mayıs ayında Türkiye’de özel olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Bu da tamamen yapay zeka teknolojileri üzerine olacak. Gençleri yapay zeka teknolojilerini kullanarak P&G’e özel çözümler geliştirmeye davet edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)