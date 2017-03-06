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Peugeot ve Citroen üreticisi PSA Opel'i satın aldı (2)

(Ayrıntılar eklendi) Paris, 6 Mart () - Peugeot ve Citroen markalarının üreticisi Fransa merkezli PSA Group, Opel'i ABD'li General Motors'dan 2.2 milyar euro karşılığında satın aldığını açıkladı. Opel'i bünyesine katan PSA, pazar...

Peugeot ve Citroen üreticisi PSA Opel'i satın aldı (2)

(Ayrıntılar eklendi)
Paris, 6 Mart () - Peugeot ve Citroen markalarının üreticisi Fransa merkezli PSA Group, Opel'i ABD'li General Motors'dan 2.2 milyar euro karşılığında satın aldığını açıkladı.
Opel'i bünyesine katan PSA, pazar payında rakibi Renault'nun önüne geçerek Volkswagen'in ardından Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi olacak.
PSA ve General Motors Avrupa biriminin toplam satış gelirleri geçen yıl 71.6 milyar euro olurken, sattıkları araç sayısı da 4.3 milyon adeti buldu. 
PSA anlaşmayla Opel ve şirketin İngiltere markası Vauxhall'ü de bünyesine kattı ve General Motors Avrupa'dan tamamen çekilmiş oldu.
PSA CEO'su Carlos Tavares yaptığı yazılı açıklamada, "Opel-Vauxhall'ün toparlanmasının vereceğimiz destek ile belirgin bir şekilde hız kazanacağına inanıyoruz" dedi.
Anlaşmaya göre General Motors, Opel'in üretim tesisleri karşılığında, 650 milyon eurosu nakit ve 670 milyon eurosu da PSA hisseleri olmak üzere toplam 1.32 milyar euro alacak. PSA ayrıca, BNP Paribas ile ortak olarak Opel'in finansman kolu için de 900 milyon euro ödeyecek.
Açıklamada değinilmemiş olsa da, sendikaların, anlaşma sonrası PSA'nın Opel'in fabrikalarıyla İngiltere'deki Vauxhall fasrikalarından işçi çıkarımı olup olmayacağı, olacaksa boyutlarının ne olacağı konusuna odaklanacakları belirtildi.

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