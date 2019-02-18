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Peugeot Çinli ikinci el hizmet firmasına yatırım yapacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Peugeot’un ana şirketi Groupe PSA, ikinci el araçlarda tedarik zinciri ve alışveriş hizmetleri veren, Çin firması FengChe’ye yatırım yapacağını duyurdu, ancak yatırım miktarı ile ilgili bilgi...

Peugeot Çinli ikinci el hizmet firmasına yatırım yapacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Peugeot’un ana şirketi Groupe PSA, ikinci el araçlarda tedarik zinciri ve alışveriş hizmetleri veren, Çin firması FengChe’ye yatırım yapacağını duyurdu, ancak yatırım miktarı ile ilgili bilgi verilmedi.
PSA kullanılmış araçlar kıdemli müdür yardımcısı Marc Lechantre, FengChe yatırımının grubun yeni planları çerçevesinde uluslararası ayakizini ve karlılığını artırma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.
FengChe kurucusu Tao Genyuan, bu yatırımın şirketin Çindeki ikinci el araç pazarını geliştireceğini söyledi.

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