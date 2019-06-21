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“Petrolün 67 doları 1 dolar dahi geçmesi enflasyonu tahminin üzerine yükseltir”

İstanbul, 21 Haziran () – Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarının, 67 doların bir dolar üzerine çıkmasının, enflasyonun öngörülerin üzerine yükselmesine neden olabileceği uyarısı yaptı. Kumbaroğlu,...

“Petrolün 67 doları 1 dolar dahi geçmesi enflasyonu tahminin üzerine yükseltir”

İstanbul, 21 Haziran () – Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarının, 67 doların bir dolar üzerine çıkmasının, enflasyonun öngörülerin üzerine yükselmesine neden olabileceği uyarısı yaptı.
Kumbaroğlu, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin Türkiye için çok kritik bir etkiye sahip olabileceğine dikkat çekti ve "Türkiye’nin enflasyon tahmini petrolün 67 dolarlık fiyat varsayımına dayanıyor. Petrol fiyatı 1 dolar dahi artsa Türkiye’nin enflasyon hedefi tahminlerden yüksek çıkar" dedi.
Kumbaroğlu, ABD ve İran arasında yeni kriz bölgesi olan Hürmüz Boğazı’nda üst üste yaşanan gelişmelerde yükselen tansiyonun, İran’ın ABD’ye ait insansız hava aracını vurmasının ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.
Gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı Twitter paylaşımında, "İran çok büyük bir hata yaptı" demesiyle petrol fiyatları çok kısa bir sürede yüzde 6.0 arttı ve 66 dolar seviyesine ulaştı.
Kumbaroğlu, Hürmüz Boğazı’nda yaşananları "Dünyanın en önemli petrol atardamarı savaş tehdidi altında" cümlesiyle açıkladı ve şöyle devam etti:
"Küresel petrol arzını tehlikeye sokabilecek bu durum nedeniyle petrol fiyatları tırmanışa geçti. Brent petrol fiyatları Hürmüz Boğazı’ndaki son gerginliğe ilk tepki olarak yüzde 6.0 yükselerek 66 doları buldu. Yılbaşından bu yana oluşan petrol fiyatlarının ortalaması da tam 66 dolar.
"Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2019 yıl sonu için yüzde 5.0’lik hedefin yaklaşık üç katı olarak açıkladığı yüzde 14.6’lık enflasyon tahmini 67 dolarlık fiyat varsayımına dayanıyor. Mevcut durumda, Türkiye’nin enflasyon tahminlerini ‘bozmaması’ için artık son 1.0 dolar kaldı. Bundan sonra petrol fiyat artışı bir doları aşarsa enflasyon oranı hedefin üç katını da aşar." (Fotoğraflı)

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