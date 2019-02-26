Petroleum İstanbul Fuarı 28 Mart’ta başlıyor

İstanbul, 26 Şubat () - Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı “Petroleum Istanbul” 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan fuarın ana temaları ise “Enerjide Dijital Devrim” ve “Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar” olarak belirlendi.