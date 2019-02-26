Petroleum İstanbul Fuarı 28 Mart’ta başlıyor

İstanbul, 26 Şubat () - Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı “Petroleum Istanbul” 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan fuarın ana temaları ise “Enerjide Dijital Devrim” ve “Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar” olarak belirlendi.
İstanbul, 26 Şubat () - Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı “Petroleum Istanbul” 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.